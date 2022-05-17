США выделят шесть миллионов долларов на распространение фейков о «преступлениях российских военных»

Госдепартамент США во вторник, 17 мая, распространил заявление, в котором говорится о выделении не менее $6 млн. на новую программу по распространению информации о преступлениях, приписываемых российским военным на Украине, – сообщает ТАСС.

Из заявления госдепа следует, что усилия ведомства будут направлены на то, чтобы «зафиксировать, проанализировать и сделать широко доступными» для общественности якобы имеющиеся свидетельства «военных преступлений и других жестокостей на Украине». При этом причастность к ним США заранее приписывает российским военным. Сообщается, что речь идет о спутниковых снимках, распространению которых американские власти США обещают содействовать, а также об «информации, выложенной в соцсетях».

Кроме того, в документе госдепа говорится о создании интернет-ресурса, с помощью которого внешнеполитическое ведомство США будет распространять свою версию событий. Белый дом заявляет, что рассчитывает на содействие иностранных партнеров, а также на то, что собранные материалы в будущем будут использованы в неких «судебных процессах».

Также сообщается, что для начала на указанную программу выделят $6 млн. Дальнейшее финансирование будет осуществляться по линии Европейской инициативы по демократической устойчивости, на которую Вашингтон в конце марта выделил $320 млн.

Следует отметить, что, по мнению Белого дома, данная программа госдепа «направлена на поддержку гражданского общества на Украине и в соседних с ней странах».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»