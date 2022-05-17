Минобороны РФ: Украинские боевики разместили артиллерию на территории храма

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге во вторник, 17 мая, сообщил, что боевики нацистского батальона «Айдар» оборудовали огневые позиции на территории одной из церквей в Павлограде.

Генерал-полковник Мизинцев на брифинге сказал: «Боевики батальона «Айдар» на территории церкви Похвалы Богоматери в Павлограде Днепропетровской области в непосредственной близости к густонаселенным жилым кварталам оборудовали огневые позиции, разместили артиллерию и РСЗО. Кроме того, в Запорожье на нижних этажах больниц, расположенных на Соборном проспекте и улице Победы, неонацистами оборудованы огневые позиции и размещены склады боеприпасов. При этом, персонал и пациентов больниц удерживаются в качестве «живого щита».

«Неонацисты батальона «Азов» в Мирнограде ДНР в здании детского сада № 19, расположенного в микрорайоне Восточный, и интерната по улице Л.Чайкиной оборудовали опорные пункты и казармы, а в непосредственной близости к жилым кварталам разместили бронетехнику и артиллерию. В Боровой Харьковской области в здании школы и в детском саду «Березка» оборудовали казармы, а на территориях разместили тяжелую военную технику, артиллерию и РСЗО. При этом, в подвальных помещениях насильно удерживаются мирные граждане с детьми», – сообщил Михаил Мизинцев.

Также начальник НЦУО РФ сказал на брифинге, что вооруженные формирования батальона «Донбасс» в жилом доме № 10 по улице генерала Лозановича в Славянске ДНР оборудовали опорный пункт, разместили тяжелое вооружение и склад боеприпасов. При этом, эвакуация мирных жителей из здания не осуществлялась. В Сумах подразделениями ВСУ заминирован автомобильный мост по улице Харьковская над железнодорожными путями ветки Южной железной дороги, который планируют взорвать, обвинив в этом якобы «наступающие подразделения российских войск».

«Боевики, зная, что жертвами таких преступных действий станут мирные жители, целенаправленно обстреливают позиции Вооруженных Сил России из жилых кварталов, провоцируя их на ответный огонь, чтобы в последующем возложить ответственность за уничтожение объектов гражданской инфраструктуры и возможные жертвы среди мирного населения на российскую армию, а также распространить через западные СМИ и на различных интернет-ресурсах фейки о якобы «злодеяниях русских», – заявил генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Москва, Иван Бабурин

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