США хочет создать благоприятные условия для переговоров между Россией и Украиной путем поставок оружия последней

Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс на брифинге во вторник, 17 мая, заявил, что администрация Соединенных Штатов планирует создать благоприятные условия для российско-украинских переговоров путем оказания давления на Россию и предоставления вооружения Киеву, – сообщает ТАСС.

Глава пресс-службы госдепа сказал журналистам следующее: «Мы действуем по двум направлениям. Во-первых, поддерживаем и укрепляем позиции наших партнеров в Киеве. Во-вторых, одновременно принимаем меры с целью создания издержек, о которых мы предупреждали Кремль с конца прошлого года – так мы надеемся создать условия для добросовестного диалога».

«Задача Вашингтона заключается в поддержке украинских партнеров любым приемлемым путем», – заявил Нед Прайс.

Вашингтон, Иван Бабурин

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