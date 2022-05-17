В обмен на согласование вступления Финляндии и Швеции в НАТО Турция попросит американские истребители

Условием одобрения Анкарой вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс станет включение Турции в программу истребителей F-35 Lightning и снятие ограничительных мер за закупку российского зенитного ракетного комплекса С-400, – сообщает со ссылкой на собственные источники.

«Турция требует за одобрение вступления в НАТО Швеции и Финляндии включение в программу истребителей F-35 и снятие санкций за закупку С-400. Еще одно условие -публичное порицание двумя странами курдских формирований и признание Рабочей партии Курдистана террористической организацией», – сообщили высокопоставленные турецкие источники Bloomberg.

Следует отметить, что ранее сегодня, 17 мая, госдеп США заявил, что Турция не выдвигала конкретных требований в обмен на поддержку заявок Финляндии и Швеции для вступления в НАТО.

Официальный представитель госдепа США Нед Прайс заявил: «Разумеется, Турция не выдвигала каких-либо конкретных просьб или запросов. В связи с разногласиями, касающимися вступления Финляндии и Швеции в НАТО, госсекретарь Энтони Блинкен проведет переговоры на площадке ООН с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу».

Ранее во вторник, 17 мая, стало известно, что Стокгольм и Хельсинки намерены направить заявки на вступление в НАТО в среду, 18 мая.

На пресс-конференции во вторник премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон после встречи с президентом Финляндии сообщила: «Мы завтра вместе подадим заявки».

Вашингтон, Иван Бабурин

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