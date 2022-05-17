Frankfurter Allgemeine Zeitung: Влезть в долги ради Украины?

План Евросоюза о «восстановлении Украины», имеющий пока только в черновике уже подвергся критике со стороны немецкой прессы. Колонка редактора по внешней политике одной из крупнейших газет Германии Frankfurter Allgemeine Zeitung Николаса Буссе во вторник, 17 мая, вышла под названием «Влезть в долги ради Украины?»

Журналист обращает внимание, что кризис на Украине еще далек от завершения, и сегодня никто не может сказать, чем она закончится.

Николас Буссе, в частности, пишет: «Тот факт, что российские войска теперь полностью контролируют Мариуполь и укрепили сухопутный мост в Крым, показывает, что Путин не терпит поражения. Поэтому Еврокомиссии пока рано думать о восстановлении Украины. На сегодняшний день неизвестно даже, какие части страны вскоре останутся под контролем Киева».

«Офис фон дер Ляйен называет огромные суммы и предлагает нам снова взять на себя общие долги. Деньги на предыдущую «реконструкцию», которая должна была стимулировать экономику ЕС после коронавируса, еще не потрачены, а Еврокомиссия уже хочет следующий бюджет. Это вгоняет экономики Евросоюза в долговую яму», – пишет редактор по внешней политике Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По мнению Николаса Буссе, те партии, которые откажутся от плана «восстановления Украины», поднимут свой рейтинг.

Берлин, Иван Бабурин

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