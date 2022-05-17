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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Среда, 18 мая 2022, 02:07 мск

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Украинскому посольству в Вене запретили вербовать наемников

Министерство иностранных дел Австрии запретило Украине на сайте своего посольства вербовать наемников для участия в боевых действиях, – сообщается в заявлении австрийского МИДа.

Сообщается, что министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг сообщил послу Украины, что призывы к иностранцам принять участие в боевых действиях противоречат австрийской правовой системе и должны быть удалены. В итоге сообщение было удалено.

Вена, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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