Турция заблокировала переговоры в о вступлении Швеции и Финляндии НАТО

Руководство Турции в среду, 18 мая, заблокировало начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс, – сообщает агентство DPA со ссылкой на собственные источники.

Со ссылкой на источники в НАТО агентство пишет, что в альянсе в среду, 18 мая, планировалось обсудить поданные послами Финляндии и Швеции заявки на вступление их государств в НАТО, что ознаменовало бы начало процесса приема в организацию, однако из-за позиции Анкары переговоры не стартовали.

«Турецкая сторона дала ясно понять, что в настоящий момент не может одобрить начало переговоров о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, – сообщает DPA.

Ранее в среду, послы Финляндии и Швеции при НАТО Клаус Корхонен и Аксель Вернхофф официально вручили генсеку альянса Йенсу Столтенбергу заявки на вступление их государств в военный блок НАТО.

Берлин, Иван Бабурин

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