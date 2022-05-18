Хуснуллин: Перспективы Запорожья – работать в «российской семье»

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе рабочего визита в Запорожскую область в среду, 18 мая, заявил, что приехал в Мелитополь, чтобы оказать максимальную помощь в интеграции региона с Россией.

В ходе брифинга Хуснуллин сказал журналистам: «Я считаю, что перспектива региона – работать в нашей дружной российской семье. Поэтому я сюда и приехал, чтобы оказать максимальную помощь для интеграции».

Кроме того, российский вице-премьер заявил, что на всех освобожденных территориях Украины планируется запустить максимальный оборот рубля.

«В Запорожской области жители уже в этом месяце получат пенсии и зарплаты в рублях, так что постепенно рубль заменит гривну», – сообщил Марат Хуснуллин.

Также вице-премьер РФ заявил, что Россия будет восстанавливать все освобожденные территории Украины, финансировать это.

«Решения приняты. Все дороги, которые связывают освобожденные территории Украины с Россией, мы приведем в порядок», – сказал российский вице премьер.

Отвечая на вопрос о будущем Запорожской АЭС, Марат Хуснуллин заявил: «Если энергосистема Украины будет готова принимать и оплачивать, значит, будет работать на Украину. Не будет принимать, значит, – будет работать на Россию».

Мелитополь, Иван Бабурин

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