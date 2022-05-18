МИД РФ призвал страны Запада и США прекратить пугать мир несуществующей российской «химической угрозой»

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в среду, 18 мая, прокомментировала попытки обвинить Российскую Федерацию в подготовке и осуществлении химпровокаций, – сообщает пресс-служба МИД РФ.

«Призываем политические круги стран Запада прекратить запугивать свою общественность несуществующей российской «химической угрозой», – заявила Захарова.

Кроме того, в комментарии представителя российского внешнеполитического ведомства говорится: «Обратили внимание на домыслы ряда представителей политических кругов стран Запада, прежде всего США и обслуживающих их интересы «аналитических» центров относительно того, что Российская Федерация осуществляла или ведет подготовку к применению неких якобы утаённых ею запасов боевых отравляющих веществ.

Также Мария Захарова сказала, что «Российская Федерация продолжит неуклонно отстаивать принципы и нормы международного права, будет заботиться о сохранении целостности КЗХО, в том числе путем оперативного доведения до сведения государств-участников ООН и ОЗХО информации Министерства обороны Российской Федерации о реальных случаях подготовки и осуществления украинскими вооруженными формированиями и их кураторами из стран НАТО химпровокаций на территории Украины».

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»