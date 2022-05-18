Украинских военнопленных привлекли к сбору тел их сослуживцев

Первый заместитель главы МИД ЛНР Анна Сорока в среду, 18 мая, сообщила, что украинских военных, добровольно сложивших оружие, привлекли к сбору тел их сослуживцев, брошенных при отступлении в Луганской народной республике.

Анна Сорока сообщила журналистам следующее: «Это было одно из направлений денацификации 1945 года после Великой Отечественной войны, победы советского народа. Такое воспитание задержанных нацистов было очень популярно. Они разбирали массовые захоронения. Тому пример у нас в Луганске массовое захоронение времен Великой отечественной войны и там пленные фашисты его разбирали».

«С началом этой освободительной войны мы теперь занимаемся и сбором тел погибших военнослужащих Украины. Сегодня у нас военнопленные изъявили желание помочь украинским семьям, чтобы они могли найти своих погибших родных» – сказала первый замглавы МИД ЛНР.

Кроме того, как пояснила Анна Сорока, после того, как находят трупы, проводится их судмедэкспертиза, собирается ДНК-материал для последующей передачи украинской стороне, после того как будет определен четкий механизм этой процедуры.

Луганск, Иван Бабурин

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