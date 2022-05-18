Хорватия вслед за Турцией может воспрепятствовать вступлению Швеции и Финляндии в НАТО

Президент Хорватии Зоран Миланович в среду, 18 мая, заявил, что считает, что Загреб должен последовать примеру Анкары и попытаться блокировать процесс рассмотрения заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, – сообщает агентство Associated Press.

Как отмечает агентство, что позиция президента Хорватии по вопросу блокировки принятия в НАТО Финландии и Швеции не совпадает с мнением премьер-министра страны Андрея Пленковича, в связи с чем политики ведут «ожесточенные споры».

Напомним, что ранее в среду в администрации президента Турции заявили, что Швеция не сможет вступить в НАТО до урегулирования «справедливых опасений», имеющихся у Анкары.

Загреб, Иван Бабурин

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