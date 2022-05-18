Минобороны РФ: ВСУ готовят провокацию с расстрелом мирных жителей

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в среду, 18 мая, сообщил, что ВСУ готовят провокацию с расстрелом гражданских боевиками, переодетыми в форму российской армии.

Генерал-полковник Мизинцев сказал журналистам: «По показаниям пленных военнослужащих ВСУ, в Константиновке Донецкой Народной Республики киевским режимом под руководством западных кураторов готовится очередная провокация по бучинскому сценарию. Для ее реализации боевики, переодетые в форму российских военнослужащих, с белыми повязками на камеру должны расстрелять украинских мирных граждан».

Кроме того, начальник НЦУО РФ сообщил, что «фото- и видеоматериалы этого преступления, в том числе снятые видеорегистраторами якобы случайно проезжающих автомобилей, будут широко растиражированы специалистами центра информационно-психологических операций ВСУ в западных СМИ и на различных интернет-ресурсах после освобождения этого города ВС России».

«Изощренность таких циничных и жестоких провокаций с подачи иностранных кураторов, без преувеличения, перечеркнула все существующие нормы морали, а современные украинские националисты в контексте применяемых бесчеловечных методов стали «наследниками» нацистов периода Великой Отечественной войны», – заявил представитель минобороны РФ.

Москва, Иван Бабурин

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