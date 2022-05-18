Генсек ООН призвал обеспечить беспрепятственный доступ на мировые рынки продуктов питания и удобрений из России

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на организованной США министерской встрече «Дорожная карта по глобальной продовольственной безопасности – призыв к действиям» в среду, 18 мая, призвал обеспечить полный и беспрепятственный доступ на мировые рынки для российских продуктов питания и удобрений, – сообщает РИА Новости.

В ходе своего выступления Гутерреш заявил, что разрешить продовольственный кризис без реинтеграции в мировые рынки продуктов и удобрений из РФ, Белоруссии и Украины невозможно.

«Давайте внесем ясность: эффективное решение продовольственного кризиса невозможно без реинтеграции в мировые рынки украинского производства продуктов питания, а также продовольствия и удобрений, производимых Россией и Белоруссией. Российские продукты питания и удобрения должны иметь полный и беспрепятственный доступ на мировые рынки» – сказал генеральный секретарь ООН.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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