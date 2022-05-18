На границе Курской области отбита атака украинских боевиков

Губернатор Курской области Роман Старовойт вечером в среду, 18 мая, сообщил о новом обстреле со стороны Украины: под удар попали Теткино и в третий раз за день – Алексеевка, – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале Старовойт написал: «На границе в Глушковском районе снова неспокойно, противник обстрелял Тёткино и уже в третий раз Алексеевку. Наши бойцы отбили атаку. Пострадавших нет. По мере появления новых данных буду информировать».

Курск, Иван Бабурин

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