Кадыров: Боевики «Азова»* должны понести заслуженную кару

Глава республики Чечня Рамзан Кадыров в среду, 18 мая заявил, что боевики «Азова»* должны понести заслуженную кару за все совершенные злодеяния по отношению к мирному населению.

В своем телеграм-канале Кадыров написал, что дал краткое интервью федеральным и региональным СМИ, в котором ответил на самые актуальные вопросы.

«В интервью журналисты подняли вопрос по поводу дальнейшей судьбы сдавшихся в плен российским войскам боевиков националистического батальона «Азов»* и украинских военнослужащих. Касательно этой темы мое мнение неизменно: если вопрос с обычными военнослужащими можно обсудить с украинской стороной в целях обмена военнопленными, то с боевиками «Азова»* дело обстоит иначе. Они должны понести заслуженную кару за все совершенные злодеяния по отношению к мирному населению. Это мое однозначное мнение», – сказал журналистам Рамзан Кадыров.

В ходе общения с журналистами глава Чечни заявил также, что Украине нужен сильный, мудрый и дальновидный лидер.

«Зеленский вместе со своей шайкой вверг страну в пучину хаоса. Пока одни сидят в теплых креслах, принимая антироссийские законы и говоря, какие мы плохие, другие умирают на поле боя. Народ Украины должен взять ситуацию в свои руки и перестать вестись на байки о скорой победе Незалежной», – сказал в интервью Кадыров и поблагодарил журналистов «за качественное и своевременное освещение актуальных тем».

*Организация признана террористической и запрещена в России

Грозный, Иван Бабурин

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