Илон Маск нелестно высказался о «демократах»

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск назвал демократов «партией раскола и ненависти» и пообещал в дальнейшем голосовать за Республиканскую партию США, – сообщают СМИ.

В своем Twitter Маск написал: «Демократическая партия США прежде была в основном партией доброты, однако сейчас они изменились и стали партией раскола и ненависти. Я больше не могу их поддерживать и буду голосовать за республиканцев».



Бизнесмен также призвал наблюдать за тем, как «разворачивается их кампания грязных трюков» против него. По словам Маска «политические атаки» на него резко обострятся в ближайшие месяцы.



Вашингтон, Иван Бабурин

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