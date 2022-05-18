На оказание продовольственной помощи в мире США выделят $250 миллионов

Госсекретарь США Энтони Блинкен на министерской встрече в Нью-Йорке в среду, 18 мая, заявил, что Соединенные Штаты выделяют 250 миллионов долларов для оказания экстренной продовольственной помощи в мире, – сообщают СМИ.

«Учитывая, что необходимы срочные меры, США выделяют еще $250 млн на оказание срочной продовольственной помощи. В дальнейшем Вашингтон продолжит выделение средств на решение проблемы нехватки продовольствия. Конгресс в скором времени должен одобрить выделение $5,5 млрд на оказание гуманитарной помощи и на решение проблемы продовольственной безопасности в мире», – заявил Блинкен.

Следует отметить, что на оказание военной помощи Украине США собираются выделить 40 миллиардов долларов, включая порядка 21 миллиарда на военную продукцию, что, по словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, составляет половину военного бюджета Германии и Франции.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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