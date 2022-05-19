МИД РФ: Представителю Словении выражен решительный протест

Министерство иностранных дел России в четврег,19 мая, сообщило, что Временному поверенному в делах Республики Словения в был выражен решительный протест в связи с безосновательными попытками властей республики возложить на Россию вину за военные преступления на Украине и оказанием словенской стороной военной помощи неонацистскому киевскому режиму, – сообщает пресс-служба МИД России.

Российское внешнеполитическое ведомство заявило: «В ответ на ранее предпринятые Любляной недружественные шаги по сокращению численного состава российского диппредставительства и ухудшение условий его работы словенскому дипломату была вручена нота с требованием в десятидневный срок сократить количество дипломатического персонала Посольства Словении в Москве на четыре человека. На основе принципа взаимности также решено скорректировать условия функционирования словенского диппредставительства с учетом фактического положения, в котором оказалось наше Посольство в Любляне».

Москва, Иван Бабурин

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