Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко на марафоне «Новые горизонты» общества «Знание» в четверг, 19 мая, сказал, что гуманитарную помощь на Донбассе, а также в пунктах временного размещения оказывают помощь 75 тысяч россиян качестве волонтеров, – сообщают СМИ.

«У нас сегодня 75 тысяч человек в стране добровольно, безвозмездно осуществляют волонтерскую деятельность, помощь. Волонтеры работают в ПВР (пунктах временного размещения), куда поехали беженцы с Донбасса, работают в пунктах комплектации помощи», – сказал Кириенко.

Выступая на марафоне «Новые горизонты», Кириенко также заявил: «Восемь лет стреляют по мирным гражданам, восемь лет школьники большую часть своего учебного времени прятались по подвалам. Восемь лет – трагедия людей, единственным требованием которых было их право быть русскими, говорить по-русски, чтобы их дети учились на русском языке».

«Решением президента 24 февраля Россия заканчивает войну, которая идет восемь лет в Донбассе», – сказал первый замглавы администрации президента России.

Москва, Иван Бабурин

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