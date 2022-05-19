Начальник генштаба минобороны РФ Герасимов и американский генерал Марк Милли обсудили ситуацию на Украине

Министерство обороны РФ в четверг, 19 мая, сообщило, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов поговорил по телефону с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марком Милли.

В сообщении минобороны России говорится: «Девятнадцатого мая по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба ВС РФ – первого заместителя министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова и председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генерала Марка Милли. Были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес, включая ситуацию на Украине».

Москва, Иван Бабурин

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