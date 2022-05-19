Шри-Ланка объявила дефолт

Председатель Центрального банка Шри-Ланки Нандалал Вирасингх в четверг, 19 мая, объявил, что держатели государственных облигаций были уведомлены о неспособности правительства Шри-Ланки осуществлять выплаты по долгам, – сообщают СМИ.

Вирасингх, в частности, заявил: «Правительство страны ожидает переговоров с кредиторами по реструктуризации долгов».

СМИ пишут, что Шри-Ланка осталась совсем без еды, топлива и денег. Нечем платить зарплаты даже госслужащим. Страна объявила дефолт.

Сообщается, Это первый национальный дефолт в истории страны. На текущий момент долг по текущим платежам составил 78 миллионов долларов, а общая сумма облигаций составляет 50 миллиардов долларов.

Шри-Джаяварденепура-Котте, Иван Бабурин

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