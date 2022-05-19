Китай заявил, что поставки оружия не могут привести к миру на Украине

Глава МИД КНР Ван И, обращаясь по видеосвязи к главам МИД стран БРИКС в четверг, 19 мая, заявил, что мировое сообщество должно объединить усилия, чтобы установить мир, и предпринять конкретные действия для охлаждения конфликта, а не подливать масла в огонь, – сообщается на сайте МИД КНР.

«Поставки оружия не могут привести к миру, а санкции и давление не могут решить проблему европейской безопасности», – заявил глава китайского МИДа и добавил, что «Китай призывает НАТО и ЕС начать всеобъемлющий диалог с Россией».

В свою очередь, председатель КНР Си Цзиньпин, также выступая с видеообращением к участникам встречи министров иностранных дел стран БРИКС, заявил, что «история и реальность говорят нам, что попытки обеспечить собственную безопасность за счет безопасности других стран приведут лишь к новым конфликтам и рискам».

«Важно выступать против гегемонизма и политики силы, противостоять менталитету холодной войны и блоковой конфронтации в интересах создания сообщества единой судьбы человечества», – сказал Си Цзиньпин.

Пекин, Иван Бабурин

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