Небензя: Украинское зерно идет в качестве оплаты за оружие

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в четверг, 19 мая, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации по теме конфликтов и продовольственной безопасности, заявил, что экспортируемое с Украины зерно идет в качестве оплаты за вооружения, а не нуждающимся странам, – сообщает ТАСС.

На заседании Совбеза ООН Небензя сказал: «Возникает логичный вопрос: куда идут эти поставки? Какое отношение они имеют к обеспечению продовольственной безопасности в мире? У нас есть обоснованные подозрения, что зерно идет не на нужды голодающего глобального Юга, а закачивается в зернохранилища европейских стран. Так, как мы понимаем, Украина расплачивается за поставляемые Западом вооружения».

«Сюжеты, связанные с продовольственной безопасностью, стали при этом одними из лидеров среди обвинений в адрес нашей страны. Послушать вас, господа, так мы будто хотим заморить всех голодом, а вы с украинцами только якобы о том и печетесь, как бы спасти жизни голодающих. Картина вроде бы складная, но абсолютно лукавая», – заявил Небензя и добавил: «Россия может с 1 августа и до конца года предложить на экспорт 25 млн. тонн зерна через порт Новороссийска».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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