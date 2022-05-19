Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Российской генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в четверг, 19 мая, заявил, что в Сумской области боевики украинских националистических батальонов готовят провокацию с применением «блуждающих минометов».

Генерал-полковник Мизинцев на брифинге сказал: «По имеющейся достоверной оперативной информации в Середина Буде Сумской области киевским режимом готовится очередная изощренная провокация с применением так называемых «блуждающих минометов». Боевики националистических батальонов планируют обстрелять приграничную территорию Российской Федерации из районов частных домовладений с целью вызова ответного огня по жилым домам с удерживаемыми в них местными жителями».

Начальник НЦУО РФ также сообщил, что свою «циничную акцию киевские власти в ближайшее время планируют использовать для обвинения российских военнослужащих в якобы неизбирательных ударах по мирным гражданам с последующим широким освещением в украинских и западных средствах массовой информации, а также интернет-ресурсах».

«Еще раз обращаем внимание, что в ходе специальной военной операции Вооруженные Силы Российской Федерации, в отличие от вооруженных формирований Украины, неукоснительно соблюдают все нормы международного гуманитарного права, исключительно гуманно относятся к местному населению и не наносят ударов по гражданским объектам», – заявил Михаил Мизинцев.

Москва, Иван Бабурин

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