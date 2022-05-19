Медведев: Никаких поставок продовольствия на экспорт в ущерб своему рынку не будет

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в четверг, 19 мая, заявил, что продовольствие для граждан России – дело святое, поэтому в ущерб себе никаких поставок не будет.

В своем телеграм-канале Медведев написал: «Наша страна готова свои обязательства выполнять в полном объеме. Но и от торговых партнеров ждет содействия, в том числе на международных площадках. А то получается нелогично: с одной стороны, против нас вводят безумные санкции, с другой – требуют поставлять продовольствие. Так не бывает, мы не идиоты».

«И еще раз подчеркну: никаких поставок на экспорт в ущерб своему рынку. Продовольствие для граждан России – дело святое», – заявил зампред российского Совбеза.

Также Дмитрий Медведев обратил внимание, что «никто еще не собирал урожай в телевизоре и интернете. Для этого нужны поля и сельхозтехника, удобрения и руки, привыкшие сеять и убирать хлеб, а не подписывать дурацкие решения».

«Генсек ООН, разные там салливаны и блинкины, появившаяся вдруг, как черт из табакерки, «зерновая семерка» (явно не великолепная), некоторые другие особо убогие европейцы заговорили как незабвенный Киса Воробьянинов: Je ne mange pas six jours!», – также написал у себя в телеграм-канале Мдеведив и отметил, что «на европейских и прочих полях без наших удобрений вырастет разве что сочный сорняк. Ну что ж… Печально. Сами виноваты».

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»