В США считают, что Байден своей «вопиющей некомпетентностью» разрушает страну

Если бы Байден хотел уничтожить Америку, он действовал бы точно так же. Кажется, что он твердо намерен ухудшить положение США, – сообщает американское издание The Federalist.

Издание пишет, что наблюдая последние полтора года за неэффективной работой Джо Байдена, многие пришли к выводу, что он вопиюще некомпетентен. Его некомпетентность уже достигла такого уровня, что встает вопрос: если бы Байден сознательно пытался уничтожить Соединенные Штаты, насколько иначе он управлял бы страной?

«Демократы потребовали, чтобы американские чиновники спровоцировали напряженность в Восточной Европе, по глупости предложив Украине войти в состав НАТО. В результате, начавшийся военный конфликт не только подрывает способность США реагировать на действия главного своего врага – Китая, но и без всякой нужды наказывает простых американцев ростом цен на продовольственные товары, электроэнергию и топливо. Создается впечатление, что все решения и действия Белого дома Байдена направлены на то, чтобы ухудшить положение нашей страны», – пишет The Federalist.

Вашингтон, Иван Бабурин

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