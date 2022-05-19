Пентагон: Американские солдаты не будут воевать за Украину

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге в четверг, 19 мая, заявил, что американские военные не будут отправлены на Украину, чтобы сражаться с Россией, но США отправит гаубицы, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, Кирби сказал: «Президент (США Джо Байден) дал четко понять, что войска США не будут воевать на Украине. Эта позиция не изменилась».

Также представитель минобороны США сообщил, что Соединенные Штаты поставят Украине 18 гаубиц с автомобилями для их буксировки и три контрбатарейных радара в рамках пакета новых поставок, санкционированных президентом Джо Байденом.

«В этом пакете будут 18 гаубиц калибра 155 миллиметров и 18 тактических автомобилей для их буксировки. США также передадут украинским войскам три радара контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Эти вещи начнут перебрасываться очень, очень быстро», – сообщил журналистам Джон Кирби.

Вашингтон, Иван Бабурин

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