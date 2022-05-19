Шольц счел логичным лишение привилегий экс-канцлера Германии

Канцлер ФРГ Германии Олаф Шольц в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в четверг, 19 мая, приветствовал решение лишить экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера части привилегий за его связи с Россией, – сообщает ТАСС.

На пресс-конференции Шольц заявил: «Решение Бундестага в отношении бывшего канцлера является логичным и поэтому будет реализовано. Такое решение сейчас необходимо. Я не думаю, что нужно больше. Было бы лучше, если бы Герхард Шредер ушел со своих постов», – заявил Шольц.

Следует напомнить, что 16 мая бюджетный комитет бундестага лишил части финансовых привилегий бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. Комитет лишил государственного финансирования бюро экс-канцлера, а также выплату зарплат его сотрудникам. При этом, Шредеру сохранили пенсию и право на личную охрану.

Берлин, Иван Бабурин

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