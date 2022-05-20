Япония планирует провести саммит «Большой семерки» в Хиросиме

Япония предложит G7 провести следующий саммит в Хиросиме. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на источники в правительстве.

По данным собеседников агентства, о желании провести следующий саммит «Большой семерки» в Хиросиме премьер-министр Японии Фумио Кисида объявит во время визита президента США Джо Байдена. Глава японского кабмина надеется заручиться поддержкой американского лидера в этом вопросе.

Встреча Байдена и Кисиды пройдет 23 мая. Окончательное решение о месте проведения саммита, как ожидается, будет принято после консультаций с президентом США.

На мероприятии G7 в Хиросиме, пострадавшей от атомной бомбардировки США в 1945 году, Кисида намерен выступить за мир, свободный от ядерного оружия.

Токио, Зоя Осколкова

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