Путин обозначил приоритеты в обеспечении информбезопсности

Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ в пятницу, 20 мая предложил подумать над формированием государственной системы защиты информации и обозначил приоритеты в обеспечении безопасности критической информационной инфраструктуры, – сообщают СМИ.

Президент предложил постоянно укреплять механизмы защиты критических объектов – на трети из них до сих пор нет подразделений по защите информации.

«При этом координация всех структур обеспечения кибербезопасности критически важных объектов должна быть закреплена на стратегическом уровне, а персональная ответственность – возложена на руководителей организаций, – сказал российский лидер.

Также президент России заявил о необходимости повышать защищенность информационных систем и сетей связи в госорганах – проверки в 2021 показали уязвимость большинства их ресурсов для массированных атак.

«Принципиально важно свести на нет риски утечек конфиденциальной информации и персональных данных граждан, в том числе за счёт более строгого контроля правил использования служебной техники, коммуникаций, связи. Целесообразно рассмотреть вопрос о создании государственной системы защиты информации», – заявил Путин.

Глава государства обратил внимание на то, что сейчас нужно «кардинально снизить риски, связанные с использованием зарубежных программ, и оборудования».

«Цифровизация в России должна быть максимально защищена от негативного воздействия извне, и очевидный путь – переход на отечественные технологии и программы. Нужно за максимально короткое время создать современную российскую электронную компонентную базу», – заявил Владимир Путин, выступая на заседании Совбеза России.

Москва, Иван Бабурин

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