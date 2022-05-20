Рейтинг Джо Байдена упал до рекордных показателей за все время его работы президентом США

Президент США Джо Байден продолжает терять рейтинг поддержки. Согласно опубликованным в пятницу, 20 мая, данным центра социологических исследований агентства Associated Press он упал до рекордных 39%.

По данным Associated Press, уровень поддержки Байдена в мае стал самым низким за все время его работы на президентском посту. Положительно о работе главы государства сейчас отзываются лишь 39% взрослого населения Америки. Наибольшим падение доверия президенту по результатам опроса оказалось среди сторонников Демократической партии. Если в апреле 49% демократов считали, что страна на верном пути, то в мае этот показатель сократился до 33%.

На основании полученных данных авторы исследования пришли к выводу, что сегодня лишь 2 из 10 взрослых американцев считают, что страна движется в правильном направлении или верят в то, что экономика страны в порядке. Для сравнения, месяцем раньше, так считали 3 из 10.

В опросе, проведенном с 12 по 16 мая, принимали участие 1,172 жителя соединенных Штатов. Агентство не уточняет расовый, возрастной состав участников, а также их политические воззрения. Статистическая погрешность не превышает 4%.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»