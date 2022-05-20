Командир полка нацистов «Азов»* сдался в плен в Мариуполе

Командир полка украинских нацистов «Азов»* Денис Прокопенко вышел с мариупольского металлургического комбината «Азовсталь» и сдался в плен сообщает российская журналистка Ирина Куксенкова.

В своем телеграм-канале Куксенкова написала: «Командир «Азова»* Денис Прокопенко (Редис) вышел с «Азовстали» и сдался в плен. Сдал оружие – личный автомат и пистолет. Воссоединится ли он со своим Волыной в одной камере СИЗО Еленовка пока не ясно».

Напомним, что в четверг, 19 мая стало известно, что в плен сдался заместитель командира батальона «Азов»* Святослав Паламар (Калина). По данным военного корреспондента Дмитрия Стешина, Паламар вышел с завода вечером в среду, 18 мая.

Также в СМИ и телеграм-каналах писали, что в плен сдался и командир 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына).

Следует отметить, что украинская сторона эту информацию пока не подтверждает.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Мариуполь, Иван Бабурин

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