США исключили из черного списка пять террористических группировок, включая «Аум Синрикё»* и «ЭТА»*

Госдеп США в пятницу, 20 мая, сообщил, что исключил из своего черного списка международных террористических организаций пять группировок, включая баскское сепаратистское движение «ЭТА»* и японскую секту «Аум Сенрикё»*, – сообщает агентство AFP.

Из списка международных террористических организации США исключили следующие движения:

«ЭТА»* – сепаратистская группировка самоликвидировалась в 2018 году. До этого «ЭТА»* долгое время действовала в Испании и Франции, где она совершила многочисленные теракты. Обвиняется в гибели более 820 человек.

«Аум Синрикё»* – японская секта, члены которой осуществили атаку зарином в токийском метро в 1995 году

Еврейская экстремистская группировка «Кахане Чай»*, связанная с бывшим раввином Меиром Кахане.

Палестинская джихадистская организация «Совет шуры моджахедов вокруг Иерусалима»* – входит в число движений, ранее уже исключенных из списка госдепартамента.

Египетская исламистская группировка «Джамаа исламия» – возглавлялась «слепым шейхом» Омар Абдель-Рахманом, умершим в тюрьме в США.

В официальном сообщении госдепа США говорится, что все перечисленные террористические группировки много лет подвергались регулярным проверкам и в результате юстиция США установила, что эти движения более не занимаются терроризмом или террористической деятельностью, а также не имеют возможности или намерения заниматься этим далее.

Вашингтон, Иван Бабурин

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