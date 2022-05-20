Минобороны РФ: В Запорожской области украинские нацисты занимаются грабежами и мародерством

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в пятницу, 20 мая, сообщил, что украинские нацисты и личный состав подразделений ВСУ грабят мирных жителей Гуляйполя в Запорожье под предлогом «нужд обороны».

Генерал-полковник Мизинцев рассказал журналистам следующее: «В Гуляйполе Запорожской области боевики украинских националистических формирований и подразделений ВСУ проводят в жилых кварталах мародерские рейды. Под угрозой применения оружия они насильно забирают у мирных жителей денежные средства, ценные вещи и личные автомобили якобы для нужд обороны».

«При этом граждан, оказывающих малейшее сопротивление, избивают и обвиняют в пророссийских взглядах. Всех подозреваемых арестовывают по статье «коллаборационизм» уголовного кодекса Украины и увозят в неизвестном направлении», – сообщил Михаил Мизинцев.

Комментируя вышеописанные бесчинства украинских боевиков, представитель минобороны РФ заявил: «Все это, в очередной раз, демонстрирует истинное «лицо» украинских властей, открыто выражающих бесчеловечное отношение к судьбе народа Украины и пренебрегающих нормами морали и международного гуманитарного права».

Москва, Иван Бабурин

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