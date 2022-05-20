Венгрия предложила ввести эмбарго на морские поставки российской нефти

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто в пятницу, 20 мая, заявил, что Будапешт предложил Евросоюзу заменить ограничения сухопутных поставок нефти из России на морское эмбарго, чтобы экономики стран ЕС продолжали нормально функционировать, – сообщает телеканал Fox News.

В интервью телеканалу Сиярто сказал: «Если Евросоюз желает наказать Россию в вопросе нефти, то необходимо ввести эмбарго на ее морские поставки, потому что они составляют наибольшую долю поставок российской нефти в Европу, в то время как трубопроводные поставки составляют меньшинство».

По мнению венгерского министра иностранных дел, «если страны Евросоюза примут решение сделать исключение в вопросе санкций для поставок по трубопроводам, то экономики стран сообщества продолжат работать. Кроме того, и ЕС в таком случае достигнет своей цели».

Будапешт, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»