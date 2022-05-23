Боррель: Военные запасы в ЕС истощены из-за помощи Украине

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что военные запасы ЕС истощены из-за помощи Украине.

«Истощение запасов в результате нашей военной поддержки Украине является наиболее очевидным примером наших недостатков», – написал он в своем блоге.

Как отметил политик, одна из причин – сокращение оборонного бюджета из-за политики жесткой экономии. Боррель указал, что расходы на оборону членов ЕС начали снижаться с начала кризиса 2008 года, достигнув минимума в 2014 году, и только сейчас вышли на докризисный уровень.

Кроме того, дипломат заявил о необходимости создания вооруженных сил ЕС для обеспечения собственной безопасности. По его словам, новая обстановка в области безопасности демонстрирует, что Евросоюз должен взять на себя больше ответственности за собственную безопасность. «Для этого нам нужны современные и совместимые вооруженные силы ЕС», – подчеркнул Боррель.

Ранее глава европейской дипломатии сообщил, что страны Евросоюза согласовали выделение Украине еще €500 млн. на закупки оружия из Европейского фонда мира, доведя общую сумму до €2 млрд.

Брюссель, Наталья Петрова

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