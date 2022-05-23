Делегация КНР на форуме в Давосе отказалась аплодировать Зеленскому и покинула зал

Конгрессмен США Майкл Маккол в понедельник, 23 мая заявил, что китайская делегация после выступления президента Украины Владимира Зеленского в Давосе не присоединилась к овациям и продолжила сидеть, когда многие другие встали аплодировать, после чего и вовсе покинула зал.

Как сообщает РИА Новости, в эфире СNN член палаты представителей США показал кадр, на котором китайские делегаты сидят в окружении аплодирующих стоя людей.

«Аплодировали стоя все, за исключением делегации из Китая, члены которой просидели все время оваций, а потом они вышли после того, как я сделал этот снимок», – сказал Маккол.

По словам американского конгрессмена, представители КНР, которые ушли после оваций Зеленскому, послали «четкий сигнал, что – они не поддерживают Украину, они не поддерживают президента Украины».

Следует отметить, что ранее лидер парламентской оппозиции и партии «Курс – социальная демократия» в Словакии Роберт Фицо отказался присутствовать на выступлении Зеленского, аргументируя это тем, что тот «ежедневно лжет».

Давос, Иван Бабурин

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