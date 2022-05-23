Сдавшихся на «Азовстали» будут судить в Мариуполе

Первый промежуточный этап международного трибунала над украинскими боевиками из числа сдавшихся в плен на комбинате «Азовсталь» будет проводиться в Мариуполе, – сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник.

Источник агентства, знакомый с ходом подготовки трибунала, сказал: «По предварительным данным, первый промежуточный трибунал будет проводиться именно в Мариуполе. За ним, по замыслу авторов устава трибунала, последуют еще несколько этапов, которые, возможно, будут проводиться в других локациях».

Следует отметить, что глава ДНР Денис Пушилин ранее в понедельник заявил, что все украинские пленные, сдавшиеся на «Азовстали», содержатся на территории республики, где и планируется организовать международный трибунал.

Мариуполь, Иван Бабурин

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