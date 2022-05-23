Запад планирует модернизировать украинскую армию в перспективе

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в понедельник, 23 мая, заявила, что на заседании контактной группы по защите Украины страны Запада договорились модернизировать украинскую армию, – сообщает РИА Новости.

В своем Twitter Оллонгрен написала: «На втором онлайн-заседании контактной группы по защите Украины коллега Алексей Резников представил обновленную информацию по ситуации на Украине. Мы договорились активизировать нашу военную помощь и модернизировать украинскую армию в долгосрочной перспективе».

Сообщается, что в онлайн встрече под руководством министра обороны США Ллойда Остина приняли участие представители 44 стран НАТО и Евросоюза, а также глава минобороны Украины Алексей Резников с представителями украинских спецслужб. В ходе заседания шеф Пентагона призвал присутствующих активизировать военную помощь Украине.

Амстердам, Иван Бабурин

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