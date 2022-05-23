Дания и Чехия передадут Украине противокорабельные ракеты, танки и вертолеты

Министр обороны США Ллойд Остин в понедельник, 23 мая, по итогам второго онлайн-заседания с участием контактной группы по оказанию военной помощи Киеву заявил, что власти Дании передадут Украине противокорабельные ракеты Harpoon, – сообщает ТАСС.
Выступая на брифинге в Пентагоне, глава Пентагона, заявил: «Я особенно благодарен Дании, которая сегодня объявила, что предоставит пусковую установку Harpoon и ракеты, чтобы помочь Украине защищать свое побережье».
Также шеф Пентагона сообщил, что Чехия передала Украине вертолеты огневой поддержки, танки и ракетные системы.
«Около 20 стран объявили о новых пакетах военной помощи, которые они направят Киеву», – сообщил Остин.
Вашингтон, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube