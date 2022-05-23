Дания и Чехия передадут Украине противокорабельные ракеты, танки и вертолеты

Министр обороны США Ллойд Остин в понедельник, 23 мая, по итогам второго онлайн-заседания с участием контактной группы по оказанию военной помощи Киеву заявил, что власти Дании передадут Украине противокорабельные ракеты Harpoon, – сообщает ТАСС.

Выступая на брифинге в Пентагоне, глава Пентагона, заявил: «Я особенно благодарен Дании, которая сегодня объявила, что предоставит пусковую установку Harpoon и ракеты, чтобы помочь Украине защищать свое побережье».

Также шеф Пентагона сообщил, что Чехия передала Украине вертолеты огневой поддержки, танки и ракетные системы.

«Около 20 стран объявили о новых пакетах военной помощи, которые они направят Киеву», – сообщил Остин.

Вашингтон, Иван Бабурин

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