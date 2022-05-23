Турция начинает антитеррористические учения на своих границах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 23 мая, заявил, что вооруженные силы республики начнут антитеррористические операции на границах страны, – сообщают СМИ.

Выступая с обращением к народу после заседания правительства, Эрдоган сказал: «Мы продолжим свои задачи по обеспечению безопасности на наших границах в свете совершаемых нападений. Вскоре будут начаты новые операции на наших границах, будут приняты соответствующие решения на заседании Совбеза».

Анкара, Иван Бабурин

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