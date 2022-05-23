Рогозин предложил дать Курильским островам русские названия

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в понедельник, 23 мая выступил с предложением переименовать Курильские острова и дать им русские названия в честь русских кораблей и событий времен русско-японской войны.

В эфире радио Sputnik Рогозин заявил: «Почему эти острова не имеют русских названий? Я хотел бы предложить подумать над тем, чтобы один из островов, неважно в каком порядке, это пусть решат местные жители, назвать «Варягом», второй назвать «Кореец» в честь канонерской лодки, которая также героически сражалась против японского флота, третий остров назвать в честь Всеволода Руднева (контр-адмирал Российского Императорского Флота, командир крейсера «Варяг» – прим.ред.)».

«Группу островов Хабомаи можно было бы назвать архипелагом Русских героев моряков-тихоокеанцев», – предложил глава «Роскосмоса».

В эфире радио Дмитрий Рогозин также обратил внимание, что острова, как и весь Тихий океан, «пропитаны русской кровью, пролившейся там как во времена русско-японской, так и Великой Отечественной войн».

«То, что острова до сих пор не имеют русских названий, вызывает какое-то даже сомнение в том, что они принадлежат России. Калининград же никто не называет Кенигсбергом, как до Великой Отечественной войны, – отметил Рогозин.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»