Минобороны РФ: Украинские боевики заминировали емкости с химическими веществами на заводе в Лисичанске

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в понедельник, 23 мая, сообщил, что подразделения ВСУ в Лисичанске ЛНР в здании и ангарах завода редких газов разместили ствольную артиллерию и РСЗО.

«Боевики подразделений ВСУ заминировали емкости с химически опасными веществами, а в подземных сооружениях насильно удерживают сотрудников завода и местных жителей», – сказал на брифинге генерал-полковник Мизинцев.

Также начальник НЦУО РФ сообщил, что «националисты систематически обстреливают из РСЗО позиции Вооруженных Сил России и формирований Луганской Народной Республики, тем самым провоцируя их на ответный удар с целью дальнейшего обвинения в уничтожении мирных жителей и создании техногенной катастрофы в городе».

«В Путивле Сумской области украинские неонацисты заминировали мосты через реки Сейм и Любка, которые они планируют взорвать и по уже отработанному сценарию обвинить Вооруженные Силы России в якобы неизбирательных ударах по жизненно важным объектам гражданской инфраструктуры», – сказал Михаил Мизинцев.

Кроме того, представитель минобороны сообщил на брифинге, что «в городе Горское Луганской Народной Республики на нижних и верхних этажах многоквартирных жилых домов по улице Гагарина украинские националисты оборудовали огневые позиции и склады боеприпасов. Местным жителям запрещено покидать свои квартиры, а все попытки граждан эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются».

«Данные факты в очередной раз демонстрируют полное пренебрежение украинских властей к нормам морали и положениям международного гуманитарного права. Все это происходит при молчаливом согласии «одурманенных» русофобскими настроениями стран так называемого коллективного Запада, которые продолжают закрывать глаза на многочисленные военные преступления киевского режима, – заявил генерал-полковник Мизинцев.

Москва, Иван Бабурин

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