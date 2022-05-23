Эрдоган: Вместо шоу, мы приложили реальные усилия по прекращению огня на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя позицию страны по поводу расширения НАТО в понедельник, 23 мая, заявил, что его страна приложила настоящие усилия для установления мира на Украине, вместо того чтобы участвовать в «шоу» по урегулированию, – сообщают СМИ.



«Вместо шоу, которое не способствовало урегулированию украинского кризиса, мы приложили самые искренние усилия для прекращения огня и установления мира», – цитирует ТАСС Эрдогана.

Кроме этого турецкий лидер сказал: «Мы оказали самую серьезную, конкретную и полезную поддержку Украине и ясно дали понять, что неприемлем посягательства на ее территориальную целостность и право на суверенитет».



Президент Турции также заявил, что «Анкара внесла большой вклад в борьбу с угрозами с Востока – отказ от поддержки вступления в НАТО Финляндии и Швеции проистекает не из фанатизма или враждебности, а из принципиальной позиции в борьбе с терроризмом».

«Если страны, подавшие заявку на членство в НАТО, оглянутся назад, они увидят это», – отметил Реджеп Тайип Эрдоган.



Анкара, Иван Бабурин

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