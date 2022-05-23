В МИД Польши напомнили руководству Украины, что их страна входила в состав Речи Посполитой

Заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач, комментируя законопроект об особом правовом статусе граждан Польши на Украине, который анонсировал Владимир Зеленский, заявил, что нужно помнить, что в этой стране живет много поляков еще со времен Речи Посполитой, – сообщают польские СМИ.

В эфире Польского телевидения Пшидач положительно оценил внесение в Верховную раду Украины законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши и заявил по этому поводу: «Это символический жест со стороны президента Зеленского и Верховной рады. Но нужно помнить, что много поляков живет на Украине. Это потомки поляков еще с тех времен, когда часть той территории находилась в границах Первой или Второй Речи Посполитой. А если у них сейчас польский паспорт, то у них будут дополнительные связанные с этим привилегии».

По словам замглавы польского МИДа, анонсированный Зеленским законопроект «это символический жест, но он может иметь конкретное практическое измерение, точно сблизит наши народы, в том числе и с правовой точки зрения. Я бы оценил этот жест по достоинству».

Пшидач также отметил: «Важнее всего то, что поляки, которые сегодня ездят на Украину, во Львов или Киев, которые хотят инвестировать или вести бизнес на Украине, смогут также получить определенные привилегии как украинские граждане».

Следует напомнить, что депутат Верховной рады Украины Ольга Совгиря ранее сообщила, что Владимир Зеленский анонсировал внесение в Верховную раду законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши на Украине.

Варшава, Иван Бабурин

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