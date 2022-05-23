В США призывают готовиться к российскому ядерному удару

Экс-кандидат в президенты США сенатор Митт Ромни в понедельник, 23 мая, призвал НАТО подготовиться к ядерному удару с территории России по США и разработал варианты ответа, – сообщает The New York Post.

В интервью изданию Ромни сказал: «Использование Россией ядерного оружия, несомненно, стало бы переопределяющим и переориентирующим геополитическим событием. Мы должны представить себе невообразимое, в частности, как мы будем реагировать в военном и экономическом отношении на ядерный удар по США»

The New York Post также пишет, что американский сенатор в дополнение к ядерному ответу представил западным союзникам несколько других вариантов, «если Владимир Путин отдаст приказ нанести ядерный удар по США».

Следует напомнить, что ранее начальник генштаба США Марк Милли заявил о возрастающем риске конфликта мировых держав. По его словам, «Соединенные Штаты больше не являются неоспоримой мировой державой и испытываются российской агрессией, экономическим и военным ростом Китая, ядерными угрозами КНДР и нестабильностью из-за терроризма в Африке».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»