Лавров: Западные политики плохо учились в школе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках выступления на проекте гимназии им. Е.М.Примакова «100 вопросов лидеру», в понедельник, 23 мая, заявил, что западные политики, заявляющие, что Россия должна потерпеть поражение, плохо знают историю, – сообщили в пресс-службе МИД России.

Выступая перед одиннадцатиклассниками, Сергей Лавров сказал: «В очередной раз мы сейчас проживаем такой период в нашей истории. Говорят, что Россия должна «потерпеть поражение», они должны «победить Россию», добиться того, чтобы Россия «проиграла на поле боя». Уверен, что вы знаете историю лучше, чем западные политики, которые произносят такие «заклинания». Наверное, они плохо учились в школе. Делают неправильные выводы из своего понимания прошлого и того, что такое Россия».

Глава российского внешнеполитического ведомства также отметил, что сейчас «Запад остервенело реагирует на то, что Россия защищает свои абсолютно законные, коренные интересы. Россия говорила, что ее интересы безопасности ущемляются с каждым разом, когда НАТО, вопреки всем обещаниям, расширялась на восток пять раз, вплотную приближаясь к нашим границам».

«Начиная с 2009 года мы не раз предлагали заключить специальный договор, который будет гарантировать безопасность всем странам, включая Украину, без расширения НАТО и других военно-политических альянсов», – сказал Сергей Лавров, отвечая на вопросы выпускников гимназии им. Е.М.Примакова.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»