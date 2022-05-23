Красный крест готовит ответ о российских военнопленных на Украине

Ответ на запрос уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о предоставлении информации, касающейся российских военнопленных на Украине готовит Международный Комитет Красного Креста (МККК), – сообщили в понедельник в пресс-службе Комитета.

Как сообщает Интерфакс, в МККК заявили: «Мы подтверждаем, что получили письмо от госпожи Москальковой. Действительно, произошла задержка с предоставлением официального ответа, и мы работаем над тем, чтобы предоставить ответ в кратчайшие сроки. У нас открытый и конструктивный диалог с г-жой Москальковой и ее командой».

«Сотрудники Красного Креста посещают на Украине военнопленных всех сторон конфликта», – заявили в пресс-службе организации.

Уполномоченной по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее в понедельник сообщила, что направила президенту МККК Петеру Мауреру очередное обращение с просьбой предоставить информацию о российских военнопленных на Украине и помочь организовать их посещение.

Как заявила российский омбудсмен, по состоянию на сегодняшний день она не получила никаких сведений о российских военнопленных, несмотря на неоднократные обращения в Красный крест.

«Очень надеюсь на то, что мое очередное обращение не останется без внимания. Ни мы, ни их родные не знаем: кого из российских военнослужащих, находящихся на Украине, посещали представители МККК, в каком психологическом и физическом состоянии находятся наши люди, соблюдаются ли в отношении их положения Женевской конвенции, предоставляется ли им необходимая медицинская помощь», – заявила Москалькова.

Российский омбудсмен напомнила, что Россия содействовала работе МККК по регистрации украинских пленных, вывозившихся с металлургического комбината «Азовсталь» с 17 по 20 мая.

Москва, Иван Бабурин

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