В России иностранцам запретят пользоваться услугами суррогатный матерей

Госдума РФ во вторник, 24 мая на пленарном заседании в первом чтении приняла законопроект, запрещающий иностранным гражданам и лицам без гражданства пользоваться услугами суррогатных матерей в России, – сообщает ТАСС.

В документе, внесенном в Госдуму группой депутатов и сенаторов в декабре 2021 года, говорится, что воспользоваться услугами суррогатных матерей смогут только граждане РФ, состоящие в браке, или одинокая женщина – гражданка России, которая не может по медицинским показаниям выносить или родить ребенка самостоятельно.

Также сообщается, что пользоваться услугой суррогатного материнства в России иностранцам будет запрещено. При этом предполагается, что суррогатной матерью сможет стать только гражданка Российской Федерации.

«За последние несколько лет, по самым приблизительным подсчетам, вывезено за рубеж около 45 тысяч детей, рожденных суррогатными матерями в интересах иностранцев. Введение запрета на использование иностранцами услуг суррогатного материнства на территории России – это вынужденная мера, которая обусловлена случаями гибели и торговли детьми, рожденными таким способом», – сообщил агентству один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Москва, Иван Бабурин

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