Париж призывает ЕС ускорить принятие шестого пакета антироссийских санкций

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна на совместной пресс-конференции в Берлине с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок во вторник, 24 мая, заявила, что как можно быстрее необходимо принять шестой пакет санкций против России, предполагающий отказ от российской нефти, – сообщает РИА Новости.

В ходе пресс-конференции Колонна сказала: «Мы должны усилить поддержку Украины в долгосрочной перспективе и по всем направлениям: финансовому, экономическому, военному и гуманитарному. Мы также должны как можно быстрее принять шестой пакет санкций против России, который предполагает постепенный отказ от российской нефти. Мы надеемся, что нам удастся это сделать быстро».

Сообщается, что Катрин Колонна в качестве главы МИД Франции находится сегодня в Берлине со своим первым международным рабочим визитом.

Берлин, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»